Auf der Strecke zwischen Leipzig und Dessau - S-Bahn rast am Bahnhof Wolfen in ein Kinderfahrrad

In das Gleis gelegt

Wieder wurde bei Wolfen ein Fahrrad in die Bahngleise gelegt.

Wolfen/Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben auf der Bahnstrecke Bitterfeld-Dessau erneut ein Fahrrad auf die Gleise gelegt. Mitte Februar hatte es schon einmal einen solchen Zwischenfall gegeben. Ebenfalls in einer Nacht zum Sonntag.

In der Nacht zum Sonntag hatte eine S-Bahn gegen 1.55 Uhr das Kinderfahrrad am Bahnhof Wolfen erfasst. Der Lokführer, der von Leipzig nach Dessau unterwegs war, musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Lokführer räumte ein stark beschädigtes Kinderfahrrad aus dem Gefahrenbereich und setzte seine Fahrt anschließend bis zum Hauptbahnhof Dessau fort.

Dort wurde der Zug durch Bundespolizisten in Augenschein genommen. Bis auf leichte Lackschäden am Steuerfahrzeug konnten keine größeren Schäden festgestellt werden. Am Einsatzort stellten die Bundespolizisten das Kinderfahrrad als Beweismittel sicher.

Aufgrund des Einsatzes kam es bei zwei Zügen zu 31 Minuten Verspätung. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.