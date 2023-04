Einige der „alten“ Schallplattenunterhalter aus dem Altkreis Bitterfeld legen am Ostersamstag in Sandersdorf auf. Warum nicht nur die Musik der 1980er zum Highlight eines besonderen Abends wird.

Wilhelm Fink und Claudia Rydz stecken mitten in der Vorbereitung zur zweiten Auflage von „Auf alte Zeiten“ am Ostersamstag.

Sandersdorf/MZ - Es ist die zweite Auflage der 80er-Jahre-Party in der Sandersdorfer Mehrzweckhalle, welche am 8. April die alten Zeiten des Musikjahrzehnts schlechthin wieder aufleben lassen möchte. So stand für die Hauptorganisatorin Claudia Rydz schnell fest, der Slogan kann nur „Auf alte Zeiten 2.0“ lauten. „Ich bin immer wieder auf eine Wiederholung angesprochen worden und wie schön dieses musikalische 80er-Jahre-Treffen vor sieben Jahren war. Freunde, die sich teilweise 30 Jahre nicht gesehen haben. Dazu die geilen Hits des Musikjahrzehnts, da konnte ich nicht anders, als die zweite Auflage für Ostersamstag zu organisieren“, freut sich die Sandersdorferin auf das große Wiedersehen.