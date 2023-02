Schlag gegen Drogenhandel Audi flieht in Wolfen vor der Polizei - Beifahrer wirft Tüte mit zwei Kilo Cannabis weg

Die Polizei wollte am Freitagabend in Wolfen einen Audi kontrollieren. Der flüchtete. Am Ende standen zwei Wohnungsdurchsuchungen und ein Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen.