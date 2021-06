Audi-Fahrer kracht nach Mitternacht auf der Autobahn auf stehendes Auto - das fährt davon

Wolfen - - Ein seltsamer Unfall beschäftigt die Beamten vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau.

Der Unfall hat sich in der Nacht zum Donnerstag auf der A 9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Wolfen und Brehna ereignet. Ein 58-jähriger Fahrer eines Audi hatte dort gegen 0.20 Uhr die rechte Fahrspur befahren, als der Mann einen unbeleuchteten und zwischen rechter Fahrspur und Strandstreifen geparkten Pkw wahrnahm - so spät allerdings, dass es zu einer Kollision kam.

Nach dem Aufprall fuhr das unbeleuchtete geparkte Fahrzeug wieder los. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (mz)