Auch Wasser braucht Schatten: Warum in Schortewitz mehr Grün erhalten bleiben sollen

Um Dürren abzumildern, soll das Wassergesetz geändert werden. Wie das praktisch aussehen kann - und was Grünfläche damit zu tun hat.

Schortewitz/MZ - Es plätschert am Ortsausgang von Schortewitz, direkt an der Grenze von Saalekreis und Anhalt-Bitterfeld. Zwar liegt das nicht an der dahinfließenden Fuhne - idyllisch ist es trotzdem. Rund 30 Zentimeter steht das Wasser hoch.