Auch Raguhn-Jeßnitz will Opfern in westdeutschen Flutgebieten helfen

Jeßnitz/MZ - Auch Bürger aus Raguhn-Jeßnitz unterstützen die Menschen in den westdeutschen Hochwassergebieten. Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Monaten Spenden von insgesamt 7.580 Euro gesammelt und diese mittlerweile in die Gemeinde Kall (Nordrhein-Westfalen) überwiesen. Dort soll das Geld der Feuerwehr zugute kommen. Deren Gerätschaften und Gebäude waren während der starken Unwetter im Juli dieses Jahres erheblich beschädigt worden. Der Raguhn-Jeßnitzer Stadtrat entschied im September, dass die gesammelten Gelder an jener Stelle für den Wiederaufbau verwendet werden sollen.

Die Spendenbereitschaft vor Ort kann sich durchaus sehen lassen. Wohl nicht zuletzt, weil vielen Menschen aus Raguhn-Jeßnitz die eigenen Flutschäden vom Hochwasser vor rund 20 Jahren noch gut in Erinnerung sein dürften. 76 verschiedene Personen und Organisationen gaben nun Geld für die Gemeinde Kall. Auch die Raguhner Sekundarschule hatte zuvor bereits Spenden für die ebenfalls betroffene Realschule Patternhof in Eschweiler (Nordrhein-Westfalen) gesammelt. Laut Stadt wurden zudem auch Hilfsgüter aus Raguhn-Jeßnitz in die Hochwassergebiete gebracht.