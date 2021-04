Astrazeneca darf in Anhalt-Bitterfeld trotz großem Interesse nicht mehr verimpft werden

Wolfen/Köthen - Die landläufige Meinung lautet: Kaum jemand will Astrazeneca. Der Impfstoff ist da, wird aber mangels Nachfrage nicht verabreicht. Die Städte Halle und Dessau-Roßlau beispielsweise bieten bereits Tage mit Impfungen ohne Termin für Menschen ab 60 Jahren an oder schalten eigene Termin-Hotlines.

Doch in Anhalt-Bitterfeld passiert nichts dergleichen. Bleibt hier Impfpotenzial ungenutzt? Laut Eberhard Stoye, Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (BKR), ist die Lage komplizierter.

„Wir haben Astrazeneca in den drei Impfzentren und es auch verimpft.“ Schon länger habe man offensiv freie Termine angeboten. „Diese wurden auch genutzt. Wir haben täglich Astra geimpft“, versichert Stoye. Die zentrale Terminvergabe habe funktioniert.

Nun ist Schluss mit den Astrazeneca-Erstimpfungen in Anhalt-Bitterfeld

Doch nun ist Schluss mit den Astrazeneca-Erstimpfungen. Denn das Land habe vorgegeben, diesen Impfstoff nur bis zum 18. April zu verabreichen. „Am Freitag fanden bei uns die letzten Impfungen damit statt, da am Wochenende unsere Impfzentren ausnahmsweise nicht geöffnet sind.“

Dennoch sei richtig, dass noch Impfstoffmengen vorrätig seien. „Und darüber sind wir sehr froh. Denn die brauchen wir für die Zweitimpfungen.“ Der Vorrat für die Zweitimpfungen reiche zwei bis drei Wochen. Zwar habe das Land Nachschub versprochen, doch davon sei bislang nichts zu sehen. Die Zweitimpfungen für alle Astrazeneca-Geimpften haben jedoch im Landkreis am Donnerstag begonnen.

Erst am Abend zuvor habe das Land informiert, dass man dabei für alle Unter-60-Jährigen auf Biontech umschwenke. Es sei denn, die zu Impfenden wollen nach einer Arzt-Beratung Astrazeneca. Die Unter-60-Jährigen machen aber die übergroße Mehrheit derer aus, die mit dem umstrittenen Impfstoff erstgeimpft wurden: vor allem Mitarbeiter von Pflegediensten, Heimen, Arztpraxen sowie Lehrkräfte an Grund- und Sonderschulen.

„Wir haben bisher keinerlei Informationen, wie viel Biontech-Impfstoff wir im Mai überhaupt bekommen“

Und womit werden die Über-60-Jährigen zweitgeimpft? Für Stoye eine schwierige Frage. „Das werden wir sehr differenziert betrachten.“ Auf jeden Fall werden die Ärzte in den Impfzentren jeden beraten und eine Empfehlung aussprechen. „Wir können aber so kurz nach dem Start noch nicht abschätzen, wofür sich die Menschen entscheiden“, sagt Stoye. Wenn alle mit Biontech geimpft werden wollen, fehle dieser Stoff dann für vereinbarte Erstimpfungen in den nächsten Wochen.

Das ist nicht das einzige Problem: „Wir haben bisher keinerlei Informationen, wie viel Biontech-Impfstoff wir im Mai überhaupt bekommen.“ Klar sei nur, dass man keinen Moderna-Impfstoff erhalte. Die bisherige Planung für die Impfzentren in Wolfen, Köthen und Zerbst als auch für die Termine der mobilen Teams in den Ortschaften beruhe auf der Annahme, dass mindestens soviel geliefert wird wie im April.

Da waren es 4.600 Biontech-Impfungen. „Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir beispielsweise Termine der mobilen Teams absagen.“ Denn die Zweitimpfungen haben Vorrang. Knapp 600 sind das im April, mehr als 2.000 im Mai.

Kaum Hoffnung, dass das Impfen im Kreis beschleunigt werden kann

Und es gibt noch einen dritten Aspekt in der Impfkampagne: Die Wahlhelfer für die Landtags- und Landratswahl am 6. Juni werden in der Reihenfolge ebenfalls vorgezogen. „Diese Impfungen waren nicht eingeplant. Es handelt sich um 1.500 Frauen und Männer. Und es gibt keine Anzeichen, dass wir dafür zusätzliche Impfdosen erhalten“, so Stoye.

Sein Fazit macht kaum Hoffnung, dass das Impfen im Kreis beschleunigt werden kann: „Wir können bisher keine ordentliche Planung für Mai machen, weil zu viel unklar ist.“ Klar sei nur: Es wird so viel geimpft wie möglich. In den Zentren in Wolfen und Köthen rechnet Stoye mit täglich 200 bis 250 Erstimpfungen.

Dazu kommen die mobilen Teams, die nun die Gruppe der Über-70-Jährigen vor Ort impfen. Diese sind in einer zweiten Briefaktion von den Kommunen angeschrieben worden. „Zudem gehen wir davon aus, dass alle impfwilligen Über-80-Jährigen Ende April ihre Erstimpfung erhalten haben.“ (mz/Frank Czerwonn und Karl Ebert)