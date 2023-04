In Roitzsch zieht in die frühere Apotheke eine Ärztin ein. Mit dieser Nebenstelle der Hausarztpraxis von Ramsin hat der Ort nun wieder zwei dieser medizinischen Einrichtungen. Doch wie gelang das?

Roitzsch/MZ - Strahlende Gesichter in Roitzsch: Seit dieser Woche gibt es in dem Ort wieder zwei Hausarztpraxen. In der Friedrich-Ebert-Straße hat Facharzt Sören Kopf, der eine Hausarztpraxis in Ramsin betreibt, eine Nebenstelle eröffnet. Seine Kollegin Christin Siermann betreut dort mit ihrem Team die Patienten. Damit das gelingen konnte, waren das Engagement mehrerer Mitstreiter und ein bisschen Glück nötig.