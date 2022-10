Ärger um Progroup-Papierfabrik in Sandersdorf - Mehr Gestank durch fehlende Chemikalie

Thalheim/Sandersdorf/MZ - In den vergangenen Wochen hat in Thalheim die Geruchsbelästigung durch die Sandersdorfer Papierfabrik enorm zugenommen. Das war auch beim Ortsrundgang mit dem Oberbürgermeister in der vergangenen Woche sehr spürbar. Deshalb hat Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller (CDU) mit der Firma Progroup Kontakt aufgenommen. In seiner Antwort darauf versucht Karl Achleitner, Senior Vice President Progroup, die Ursachen für den stärkeren Gestank zu erklären.