Archäologische Grabungsstätte bei Brehna erneut Ziel von Dieben - Schaden von über 15.000 Euro

Sandersdorf/Brehna/MZ - Nicht zum ersten Mal haben Einbrecher eine archäologische Grabungsstätte in einem Gewerbegebiet an der A9 bei Sandersdorf-Brehna heimgesucht.

Die unbekannten Täter brachen in der Zeit von Freitag, 25. Februar, bis Montag, 28. Februar, in mehrere Baucontainer in der Münchener Straße ein und nahmen nach Angaben der Polizei Anhalt-Bitterfeld hochpreisige Stromaggregate sowie diverses Werkzeug mit. Die Gesamtschadenshöhe wurde mit etwa 15.500 Euro angegeben.