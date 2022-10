Arbeiten vor dem Start - Weg nach Löberitz führt zwei Wochen über Zörbig

Am Montag beginnen an der Landesstraße 141, Ortsumgehung Löberitz, Sanierungsarbeiten. 250.000 Euro werden investiert.

Löberitz/MZ - Am kommenden Montag beginnen an der Landesstraße 141, Ortsumgehung Löberitz, Sanierungsarbeiten. Dafür investiert das Land Sachsen-Anhalt rund 250.000 Euro in die Fahrbahnerneuerung der Ortsumfahrung zwischen dem Abzweig „An der Gärtnerei“ und der Zufahrt zum Kieswerk. Nötig sei das aufgrund des schlechten Zustandes der Straße, heißt es von Ost-Regionalbereichsleiter Oliver Grafe von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt.