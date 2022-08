Annalena Rothe hat sich mit ihrem Kosmetiksalon einen Traum erfüllt

Muldenstein/MZ - Ein Wunsch von Annalena Rothe ist in Erfüllung gegangen. Am 1. August dieses Jahren hat sie in ihrem Heimatort Muldenstein in der Friedersdorfer Straße 20 den Kosmetiksalon „AR Kosmetik“ eröffnet und freut sich, dass ihr Auftragsbuch schon gut gefüllt ist. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut anläuft“, sagt sie.