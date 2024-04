Kommunalwahlen in Anhalt-Bitterfeld Ansturm auf politisches Amt - 124 Bewerber wollen in den Gemeinderat in Muldestausee

Noch nie gab es in der Gemeinde Muldestausee so viele Bewerber wie bei der am 9. Juni anstehenden Kommunalwahl. Wer in den Rat einziehen möchte.