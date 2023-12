Anschnitt der Riesenstolle - Weihnachtsmarkt in Bitterfeld ist eröffnet

Advent in Anhalt-Bitterfeld

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Mit dem traditionellen Stollenanschnitt wurde am Freitag der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld eröffnet. Schon am ersten Tag des festlichen Treibens, das noch bis zum Sonntag viele Angebote bereithält, waren die Besucher zuhauf gekommen.