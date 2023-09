Nachdem in der Vergangenheit vor allen Dingen rund um den Stausee klar Schiff gemacht worden war, rückt nun Schmerz und der Dorfteich in den Mittelpunkt. Wer mitmachen kann und welche Projekte noch möglich sind.

Müll fand sich auch in den vergangenen Jahren.

Pouch/MZ - Schön soll alles sein, ordentlich und sauber. Doch oft genug trennen Realität und Wirklichkeit Welten. Auch in der Gemeinde Muldestausee, wo zur Teilnahme am World Cleanup Day aufgerufen wird. Der findet am Samstag, 16. September, statt und ist die dritte Aktion dieser Art zwischen Muldestausee, Goitzsche und Dübener Heide. Und doch ist diesmal einiges anders.