Anhalt-Bitterfelds Gründer sind auf einem guten Weg

Selbstständige bekommen für ihren beruflichen Start Hilfe bei der EWG. Das Tal scheint überwunden. In welchem Bereich besonders viel gegründet wird.

Gründungsberaterin Martina Bosse hat in diesem Jahr bereits 72 Gespräche geführt.

Wolfen/MZ - Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Situation wagen im Kreis Anhalt-Bitterfeld immer noch Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit und gründen ein Unternehmen. Das sagt Martina Bosse, die für die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG) Gründer berät. „Die Anzahl der Beratungen hat sich seit einem Einbruch 2020 wieder erholt.“ 34 neu gegründete Unternehmen gab es in diesem Jahr bereits im Landkreis, 72 Gespräche hat Bosse geführt. Was ihr aktuell besonders auffällt: „Bereits wenige Monate nach der Erstberatung erfolgt die Geschäftsgründung.“