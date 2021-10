Anhalt-Bitterfeld will Schulsozialarbeiter einstellen - findet aber keine

Wolfen/MZ/UR - Die Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld möchte möglichst sofort acht Schulsozialarbeiter einstellen. Das Vorhaben gestaltet sich jedoch schwierig. „Wir haben ein Problem. Es gibt einfach viel zu wenig Bewerber“, erklärte Peter Grimm, Jugendamtsleiter des Kreises, während der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages in Wolfen.

Laut Grimm gingen für sechs unbefristete Stellen in Summe fünf Bewerbungen ein. Darunter finden sich ein Umsetzungsantrag innerhalb der Verwaltung und eine verwaltungsinterne Bewerbung. Würde hier der Zuschlag erteilt werden, würde wiederum an anderer Stelle in der Verwaltung ein Loch einstehen. „Aber die Gespräche laufen“, sagt Grimm. Zur Eignung der Bewerber äußerte er sich naturgemäß nicht.

Fest steht, dass der Landkreis an der Schulsozialarbeit festhalten wird

Auch zwei befristete Stellen als Schulsozialarbeiter sind derzeit unbesetzt. Für diese Art Job gibt es ebenfalls Interesse - allerdings wiederum nur geringes. Laut Verwaltung liegt bis jetzt genau ein Bewerbungsschreiben vor. Ob es zum Abschluss eines Beschäftigungsvertrages kommt, ist ebenfalls offen.

Fest steht, dass der Landkreis an der Schulsozialarbeit festhalten wird. Der Jugendhilfeausschuss befasste sich bereits mit den Kriterien des Einsatzes der Beschäftigten. So muss unter anderem entschieden sein, welche Schule welchen konkreten Bedarf an Mitarbeitern hat.