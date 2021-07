Anhalt-Bitterfeld setzt auf Kreuzimpfungen und bietet mRNA-Impfstoffe zur Zweitimpfung an

Wolfen/MZ/CZE - In den Impfzentren Wolfen und Köthen bietet der Landkreis ab sofort Kreuzimpfungen an. Das bedeutet laut Kreissprecher Udo Pawelczyk, dass jede Person, die dort bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten hat, bei der bevorstehenden Zweitimpfung ein mRNA-Impfstoff - also Biontech oder Moderna - angeboten wird.

„Der Landkreis folgt damit den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission“, sagt Pawelczyk. „Hintergrund sind Studien, nach denen eine solche Kreuzimpfung eine stärkere Immunantwort bewirkt.“ Bereits vereinbarte Termine für die Zweitimpfung bleiben bestehen. Sie können aber auf individuellen Wunsch vorverlegt werden. Denn bei Kreuzimpfungen kann die Zweitimpfung bereits nach vier Wochen erfolgen, bei Astrazeneca liegen in den Impfzentren zwölf Wochen zwischen den Impfungen. Diese Umbuchungen können ausschließlich über die zentrale Impfhotline 116 117 vorgenommen werden.

Zudem bietet der Landkreis in den Impfzentren Impfungen ohne Terminbuchung an. In Wolfen ist das vom 7. bis 9. Juli und vom 12. bis 14. Juli möglich, im Impfzentrum Köthen vom 12. bis 14. Juli - jeweils von 9 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr. „Soweit möglich, besteht zu diesen Terminen freie Impfstoffwahl. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna, Johnson & Johnson und Astrazeneca“, erklärt Pawelczyk.