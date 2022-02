Anhalt-Bitterfeld mit neuen Regeln für Quarantäne - 423 weitere Fälle - Inzidenz leicht rückläufig

Ein Corona-Test in einer Kita (Symbolbild)

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Anhalt-Bitterfeld eine leicht fallende Tendenz von 444 auf 423, auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 1.116,9 gegenüber 1.141,1 am Mittwoch leicht rückläufig. Wie Kreissprecherin Marina Jank erklärt, sind von Mittwoch zu Donnerstag auch keine neuen Todesfälle hinzugekommen.

Der Landkreis hat am Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung zur Regelung der Absonderung und Benennung von Kontaktpersonen erlassen, die bereits ab Freitag gültig wird. „Drei Punkte sind dabei besonders wichtig“, erklärt Jank. Kinder, die eine Kita besuchen und Kontakt zu einer positiv getesteten Person innerhalb der Kitagruppe hatten, gelten nicht mehr als enge Kontaktpersonen. Das heißt, dass Kinder und Beschäftigte, die Kontaktpersonen sind, in der Kita bleiben können, wenn sie symptomfrei sind und an den fünf folgenden Kalendertagen negativ getestet werden. Die Regelung gilt auch für geimpfte und genesene Kinder.

Zu denen von der häuslichen Quarantäne für enge Kontaktpersonen ausgenommenen Personen kommen diejenigen hinzu, die nach einem spezifischen positiven Antikörpertest eine Impfung erhalten haben und die Impfung nicht länger als 90 Tage her ist. Und nicht zuletzt können sich Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe bei vorheriger 48-stündiger Symptomfreiheit ab dem 7. Tag innerhalb der häuslichen Isolation mittels eines entnommenem zertifizierten Antigen-Schnelltest mit negativem Ergebnis heraustesten. Wie Jank erklärt gelten die neuen Fristen auch für bereits bestehende Absonderungen.