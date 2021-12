Anhalt-Bitterfeld meldet neun Corona-Todesfälle in den vergangenen Tagen

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Nach dem Wochenende meldet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den vergangenen Tagen. Es handelt sich dabei um vier weibliche und eine männliche Person aus Bitterfeld-Wolfen sowie zwei weibliche und eine männliche Person aus Raguhn-Jeßnitz. Außerdem taucht der Todesfall eines Zörbigers im Dessauer Klinikum nun auch in der offiziellen Statistik des Landkreises auf. Insgesamt sind damit seit Pandemiebeginn 228 Personen im Kreis an oder mit Covid-19 verstorben.

Weiterhin sind seit Freitag 306 neue Corona-Infektionen gezählt worden, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 809,7. Insgesamt sind 3.143 Infektionen seit Pandemiebeginn in Anhalt-Bitterfeld gezählt worden.

Derzeit werden noch 14 an Covid-19 erkrankte Personen intensivmedizinisch behandelt - sieben von ihnen müssen beatmet werden. Insgesamt gibt es in Anhalt-Bitterfeld 33 Intensivbetten, 25 sind aktuell belegt.

Weiterhin sind im Impfzentrum Köthen vergangene Woche 1.207 Impfungen durchgeführt worden, davon 10.21 Booster-, 127 Erst- und 59 Zweitimpfungen. Die mobilen Teams des Landkreises haben sogar 2.815 Impfungen durchgeführt. Darunter 2.503 Booster- , 220 Erst- und 92 Zweitimpfungen.