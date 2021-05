Anhalt-Bitterfeld meldet acht neue Corona-Infektionen - Zahl der aktuell Infizierten sinkt weiter

Anhalt-Bitterfeld - Die Corona-Lage in Anhalt-Bitterfeld scheint sich weiter zu entspannend: Am Dienstag hat die Kreisverwaltung nur acht neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten sinkt auf 198 und die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut auf 51,7.

Auch eine weitere positive Nachricht gibt es: Seit dem 7. Mai ist im Landkreis Anhalt-Bitterfeld niemand mehr in Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Anhalt-Bitterfeld beträgt bislang 163, die Gesamtzahl der festgestellten Infektionen 6.684.

Aktuell sind noch fünf an Covid-19 erkrankte Personen in Anhalt-Bitterfeld in intensivmedizinischer Behandlung. Vier davon müssen invasiv beatmet werden. (mz)