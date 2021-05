Anhalt-Bitterfeld lockert die Corona-Regeln, doch viele Lokale bleiben zu

Bitterfeld - Der Landkreis hat die Regeln für das Modellprojekt in Anhalt-Bitterfeld am Freitag noch einmal leicht gelockert. Das soll den Restaurantbesuch über die Pfingstfeiertage erleichtern. Laut Vize-Landrat Bernhard Böddeker betrifft die Erleichterung die Testpflicht. „Entgegen der Bekanntmachung zur Durchführung von Modellprojekten ist jetzt ein negativer Selbsttest ausreichend, um den Zutritt zu bestimmten Dienstleistungen und Angeboten zu erhalten.“

Das gelte ausdrücklich auch in den Räumlichkeiten von Gaststätten. Bislang brauchte man für den Besuch der Innenräume einen Schnelltest. Deshalb hatten mehrere Kommunen die Möglichkeiten, solche Schnelltests auch über die Feiertage durchzuführen, erweitert.

„Der Selbsttest muss jedoch in Anwesenheit des Verantwortlichen oder einer von ihm beauftragten Person durchgeführt werden“

So steht beispielsweise auf dem Bitterfelder Robert-Schuman-Platz seit Freitag ein mobiles Testzentrum. Jetzt genügt also auch drinnen ein Selbsttest, den man in der Apotheke oder im Supermarkt kaufen und mitbringen kann. „Der Selbsttest muss jedoch in Anwesenheit des Verantwortlichen oder einer von ihm beauftragten Person durchgeführt werden“, so Böddeker.

Dagegen hat sich die Hoffnung, dass man in den Freisitzen der Gaststätten gar keinen negativen Test mehr braucht, zumindest für Pfingsten zerschlagen. Auch hier ist noch ein Selbsttest notwendig, um einen Kaffe, ein Eis oder ein Bier unter freiem Himmel zu genießen. Wenn allerdings am Dienstag nach Pfingsten die neue Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt greift, fällt zumindest in Biergärten und auf Freisitzen von Lokalen diese Testpflicht ganz weg.

Auch an der Goitzsche waren viele Außensitze zunächst noch dicht

Doch auch wenn über Pfingsten prinzipiell Gaststätten und Hotels dank des Modellprojekts wieder für die Gäste öffnen dürfen, werden wohl viele Angebote noch nicht nutzbar sein. Das zeigte sich seit Mittwoch. Da war die Notbremse aufgehoben worden und Außengastronomie möglich.

Doch das wird erst nach und nach genutzt. So hatte beispielsweise die Bäckerei Schäfer am Bitterfelder Markt ihren Außensitz noch nicht wieder geöffnet. Auch an der Goitzsche waren viele Außensitze noch dicht. Das Restaurant Seensucht wird selbst über Pfingsten noch keine Gäste empfangen, weil dort noch Umbauarbeiten laufen.

Bis Freitag hatten im gesamten Kreis 44 Gaststätten und Herbergen angezeigt

Bis Freitag hatten im gesamten Kreis 44 Gaststätten und Herbergen angezeigt, dass sie die Möglichkeiten des Modellprojekts nutzen wollen und die Innenräume öffnen. Dazu gehören beispielsweise in Bitterfeld-Wolfen Zum Alten Lokschuppen, Bitterfelder Hof, Restaurant Stadthafen, Restaurant Korfu, No Limit’s Greppin, Restaurant Atos, Ristorante Italia und Schäfers.

In Muldestausee machen das Hotel „Zur Schiffsmühle“ und die Trattoria al faro mit, in Raguhn-Jeßnitz der Goldene Adler, Syrtaki und das Musikhotel Goldener Spatz. In Sandersdorf-Brehna beteiligen sich die Gaststätte Zum Alten Fritzen, das Restaurant Hermes, die Tiki Bar und in Zörbig der Gaststättenbetrieb Grothe und das Gasthaus Zum Falkennest. Das bedeutet aber nicht, wie Marina Jank von der Pressestelle des Landkreises sagt, dass alle über die gesamten Feiertage öffnen. Ein vorheriger Anruf empfiehlt sich also. (mz)