Anhalt-Bitterfeld impft bald mit Novavax - Inzidenz am Freitag bei 1.094

Anhalt-Bitterfeld/MZ - 389 neue Corona-Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.094 meldet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld vor dem Wochenende. Zudem werden noch zwei Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Kreises behandelt.

Außerdem sind ab sofort Voranmeldungen für Impftermine mit dem neuen Covid-19-Impfstoff Novavax möglich. Allerdings gilt dies vorerst nur für bestimmte Personengruppen. Das teilt Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk mit.

Grund für diese Einschränkung sei die anfangs noch geringe Liefermenge des neuen Vakzins. „Novavax wird zunächst nur für Impfwillige zur Verfügung gestellt, die von der Nachweispflicht zum Immunitätsstatus gemäß des Infektionsschutzgesetzes betroffen sind“, so der Sprecher. „Das sind insbesondere Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Pflege und in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.“

In Abhängigkeit von den Liefermengen und den Voranmeldungen soll der Impfstoff aber sobald wie möglich allen Impfwilligen angeboten werden, die noch keine Corona-Schutzimpfung hatten. Der Kreis wird die Impfungen mit Novavax im Impfzentrum Köthen durchführen. Eine Voranmeldung ist über die Homepage des Landkreises oder per Telefon möglich. Die Angemeldeten erhalten eine E-Mail, sobald der Impfstoff verfügbar ist.

„Für Sachsen-Anhalt werden Ende Februar in einer ersten Lieferung rund 36.000 Impfdosen Novavax erwartet, die zunächst nur an die öffentlichen Impfstellen verteilt werden“, erklärt Pawelczyk. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist das das Impfzentrum in Köthen. Mit der Voranmeldung erhält man eine Pin-Nummer, die zur Terminbuchung berechtigt. Zum Termin muss eine Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt werden. Anmeldungen zur Impfung sind auf der Landkreis-Homepage unter dem Punkt „Covid 19“ und unter Tel.: 0391/24369971 möglich.