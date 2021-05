Anhalt-Bitterfeld im einstelligen Bereich - Wie kommt es zum niedrigen Inzidenzwert?

Bitterfeld - Mit bundesweiten Bestwerten kann Anhalt-Bitterfeld eher selten glänzen. Doch aktuell gelingt das - mit einem der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzwerte in ganz Deutschland. Am Mittwoch, Stand 0 Uhr, meldete das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 9,5. Damit hat Anhalt-Bitterfeld die sechstniedrigeste überhaupt und ist einer von nur neun Landkreisen in Deutschland, deren Inzidenzwert einstellig ist. In Sachsen-Anhalt schafft das keiner weiter.

Die Frage ist allerdings: Wodurch ist Anhalt-Bitterfeld zum Musterschüler geworden? Was können andere Städte und Kreise von ihm lernen? Und hier geht das Problem los. Denn eine wirklich schlüssige Erklärung kann auch Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk nicht liefern. „Vor vier Monaten wurden wir gefragt, warum wir so eine extrem hohe Inzidenz haben, jetzt fragt man, warum sie so niedrig ist.“ Die Ursachenforschung liefert eher vage Ergebnisse.

Fakt ist: Überraschend kommen die niedrigen Zahlen nicht. Seit etlichen Tagen schon nimmt die Zahl der Neuinfektionen ab, die Inzidenz sinkt kontinuierlich. Das macht sie aber auch in anderen Kreisen. Die Fortschritte beim Impfen sorgen sicherlich für eine Entspannung. Doch hier ist Anhalt-Bitterfeld kaum besser als der Rest des Landes. Die Quote der Erstimpfungen liegt in Sachsen-Anhalt bei 38,5, in Anhalt-Bitterfeld bei 37,1. Ein ähnliches Bild zeigen die Zweitimpfungen: 14,2 Prozent im Land stehen 13,6 im Landkreis gegenüber.

Mancher vermutet auch, dass hier einfach weniger getestet wird. Davon kann allerdings keine Rede sein. So wurden laut Pawelczyk in den vom Kreis betriebenen Testzentren in der vergangenen Woche 1.904 Tests durchgeführt. Im Altkreis waren das 1.018 Tests in Bitterfeld-Wolfen, 151 in Muldestausee, 197 in Sandersdorf-Brehna, 73 in Zörbig und 27 in Raguhn-Jeßnitz. In Bitterfeld-Wolfen waren fünf Tests positiv. „Davon haben sich zwei im Labor bestätigt“, so der Sprecher. Im restlichen Landkreis gab es noch zwei weitere positive Tests, die aber im Labor nicht bestätigt wurden.

Offenbar haben sich die Bewohner gut an die Auflagen gehalten. Möglicherweise entfalten auch die hohen Infektionszahlen von Ende Januar und Februar nun als Genesene positive Wirkungen. So hatte der Kreis am 29. Januar mit 300 den zweithöchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland.

In den nächsten Tagen wird sich an den niedrigen Zahlen wenig ändern. Mittwoch wurden nur sechs neue Fälle gemeldet: drei in Köthen und je einer in Bitterfeld-Wolfen, Zörbig und Osternienburger Land. (mz)