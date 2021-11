Anhalt-Bitterfeld hat eine neue Rettungsdienst-Kommandozentrale auf vier Rädern

Bitterfeld/MZ - Zuwachs in der Fahrzeugflotte des Rettungsdienstes in Anhalt-Bitterfeld: Landrat Andy Grabner (CDU) hat am Donnerstag ein neues Einsatzfahrzeug an die DRK Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienstverbund Anhalt-Bitterfeld (DRK AG) übergeben. Es handelt sich um einen sogenannten Kommandowagen für die rettungsdienstliche Einsatzleitung. Laut Angaben der Kreisverwaltung war das bisher dafür genutzte Fahrzeug spürbar in die Jahre gekommen und musste zwingend erneuert werden.

Gut 52.000 Euro hat der Kreis für den Kommandowagen in die Hand genommen. Investiert wurde in einen nagelneuen VW Tiguan, der über eine umfangreiche, für die Koordination von Rettungseinsätzung notwendige Sonderausstattung verfügt. Dazu gehört neben Signal- auch moderne Funktechnik. Die finanziellen Mittel waren im Kreishaushalt für das laufende Jahr eingestellt.

Doch warum investiert der Kreis in ein Fahrzeug, das er selbst gar nicht nutzt?

Novum: Das neue Einsatzfahrzeug bleibt anders als seine Vorgänger weiterhin Eigentum des Landkreises. Lediglich die Nutzungsrechte für das Auto werden direkt an die Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienstverbund übertragen.

Doch warum investiert der Kreis in ein Fahrzeug, das er selbst gar nicht nutzt? Kreissprecherin Marina Jank stellt fest, das der Landkreis Träger des Rettungsdienstes ist. Als solcher ist er per Gesetz verpflichtet, die flächendeckende und bedarfsgerechte medizinische Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes sicherzustellen.

Die rettungsdienstliche Einsatzleitung steuert die Einsatzkräfte, ist Schaltrelais und Kommandozentrale

Weiterhin ist der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes für die koordinierte Bewältigung und Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung bei einem Ereignis mit einer großen Anzahl von erkrankten oder verletzten Personen verantwortlich. Im Behördendeutsch geht es hierbei um den MANV, den Massenanfall von Verletzten. Die rettungsdienstliche Einsatzleitung steuert in einem solchen Fall die Einsatzkräfte, ist Schaltrelais und Kommandozentrale. Sie muss außerdem mobil sein. Deshalb braucht sie zwingend ein Fahrzeug wie das jetzt angeschaffte.

Laut Mitteilung der Anhalt-Bitterfelder Kreisverwaltung besteht die rettungsdienstliche Einsatzleitung aus dem jeweils diensthabenden Leitenden Notarzt (LNA) und dem Organisatorischen Leiter Medizinische Rettung (OrgL MR). Derzeit kann der Landkreis im Bedarfsfall auf insgesamt neun Notärzte und weitere 85 Organisatorische Leiter der Rettung zurückgreifen.