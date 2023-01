Seit zwei Jahren soll das Gewässer in Greppin saniert werden. Doch immer kam etwas dazwischen. Nun bewilligt der Stadtrat erneut 120.000 Euro.

Anglerteich in Greppin wird nach langem Warten entschlammt

Gefahrenabwehr in Bitterfeld-Wolfen

Greppin/Wolfen/MZ - Die geplante Entschlammung des Anglerteichs in Greppin soll in diesem Jahr durchgeführt werden. Dafür hat der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen den Weg frei gemacht. Er hat die dafür benötigten Mittel von 120.000 Euro einstimmig erneut in den Haushalt eingestellt.