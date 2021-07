Angetrunkener Radfahrer stürzt auf der Seepromenade in Bitterfeld

Goitzsche - An der Goitzsche in Bitterfeld hat sich am Sonnabendvormittag ein 57-jähriger Radfahrer verletzt und musste in das nahe gelegene Bitterfelder Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte die Seepromenade gegen 11.20 Uhr befahren und war aus noch ungeklärter Ursache im Bereich einer Kurve gestürzt.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellen die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille bei dem Radfahrer fest. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.