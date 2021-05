Anders als mancherorts beeinträchtigt die Pandemie den OP-Plan im Bitterfelder Klinikum nur moderat

Bitterfeld - Die Corona-Pandemie beeinträchtigt den Operationskalender am Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen derzeit nur geringfügig. Anders als in anderen mitteldeutschen Krankenhäusern werden planbare Eingriffe vor Ort trotz der Ausnahmesituation ohne längeren Aufschub durchgeführt.

Das teilt das Gesundheitszentrum auf MZ-Anfrage mit. Man konnte „das Patientenaufkommen bisher mit moderaten Wartezeiten für Elektivpatienten beherrschen“, berichtet Dr. Volker Baumgarten, der Ärztliche Direktor.

Zu Beginn der Pandemie war das noch anders gewesen. Vergangenen Frühling wurden auch in Bitterfeld vorübergehend nur Notfall-Operationen und dringende Behandlungen durchgeführt. „Mit Abnahme der Coronafallzahlen im Sommer sind wir dann wieder in den Regelbetrieb übergegangen“, erläutert Baumgarten.

Doch seit die Infektionen im Herbst wieder angestiegen sind, geraten viele mitteldeutsche Krankenhäuser erneut unter Druck. Laut Medienberichten musste mancherorts jede zweite Operation verschoben werden, so etwa in Chemnitz (Sachsen). Auch das Bitterfelder Gesundheitszentrum passt planbare Operationen seit Winter an die jeweilige Verfügbarkeit von Betten an.

Die Versorgung von Covid- und Schmerzpatienten sowie Menschen mit anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen habe derzeit Vorrang, bestätigt der Ärztliche Direktor. Doch auch auf Operationen gegen leichtere Beschwerden müssten Patienten nicht lange warten. Unter anderem deshalb, weil einige Menschen sich derzeit auf eigenen Wunsch nicht unters Messer legen wollten. „Uns kommt dabei zu Gute, dass zahlreiche Patienten mit solchen planbaren Operationen um eine Verschiebung bitten“, berichtet Baumgarten.

An den gewohnten Klinikalltag ist dennoch nicht zu denken. Die Corona-Pandemie strapaziert die Kapazitäten des Gesundheitszentrums noch immer. Betten werden nicht nur für zu beatmende Covid-Erkrankte und andere Intensivpatienten benötigt. Sondern vor allem für Covid-Verdachtspatienten und Covid-Erkrankte, die überwacht, aber nicht intensiv behandelt werden müssen.

Sie binden im Vergleich mit den Menschen auf den Intensivstationen etwa die zehnfache Bettenzahl. „Wir halten hier zwei Stationen vor“, erklärt Baumgarten. Diese beiden Stationen binden aber ärztliches und pflegerisches Personal. Um ausreichend Pflegekräfte bereitzustellen, müssen die Patienten der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie deshalb derzeit auf zwei andere Stationen verteilt werden.

Außerdem muss das Gesundheitszentrum neue Patienten derzeit aufwendig auf das Coronavirus testen. Vor planbaren Behandlungen wird ein PCR-Test durchgeführt. Für Notfallpatienten stehen zwei eigene Laborautomaten bereit, die nach etwa einer Stunde eine Ergebnis anzeigen. Auch die Mitarbeiter werden laut Klinikum regelmäßig mit Antigenschnelltests untersucht.

Die gesunkene Blutspendenbereitschaft macht dem Krankenhaus derweil keine Probleme. Der Bedarf ist gedeckt. „Engpässe sind uns glücklicherweise aktuell nicht bekannt“, teilt Baumgarten mit. Seit Sommer verzeichnet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes wegen der Pandemie einen anhaltend geringeren Zulauf bei seinen Termin, wie Gebietsleiterin Katrin Richly der MZ zuletzt im März bestätigte. (mz)