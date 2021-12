Anderes Auto in Kurve gestreift: Audi kracht bei Wolfen in einen Zaun

Wolfen/MZ - Ein Schaden von rund 7.000 Euro ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Wolfen entstanden. Laut Polizei fuhr eine 69-jährige Audi-Fahrerin gegen 7 Uhr in der Kekulestraße in Richtung Werkstattstraße. In der Kurve streifte sie einen entgegenkommenden Ford-Kleintransporter Ducato.

Danach kam sie nach rechts von der Straße ab und krachte gegen die Umzäunung eines Firmengeländes, wodurch das Auto schließlich zum Stehen kam. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Am Kleintransporter und am Zaun ist jeweils ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro entstanden.