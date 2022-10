An leichter Steigung in Wolfen - Mann greift Radfahrerin in Fahrradkorb und stiehlt Tasche

Ein dreister Dieb hat am Montagvormittag eine 60-jährige Radfahrerin in Wolfen bestohlen.

Wolfen/MZ - Ein dreister Dieb hat am Montagvormittag eine 60-jährige Radfahrerin in Wolfen bestohlen. Nach den Angaben der Polizei entwendete die unbekannte männliche Person während der Fahrt die Handtasche der Frau, die im Fahrradkorb deponiert war. Die Geschädigte war zur Tatzeit in der Leipziger Straße unterwegs.

An einer Steigung musste sie ihre Fahrt verlangsamen. Diesen Moment machte sich der Täter laut Polizei zu Nutze und rannte auf die Geschädigte zu, um dann die Handtasche zu stehlen. Diese beinhaltete die Geldbörse der 60-Jährigen mit persönlichen Dokumenten, eine Debitkarte sowie einem Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich.