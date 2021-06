„An der Langen Liebe“ in Zscherndorf sollen 44 Baugründstücke ausgewiesen werden

Zscherndorf - Nomen est omen - hier in Zscherndorf ist es der Landschaftsstreifen „Lange Liebe“. Der soll nun bebaut werden. Und bis es soweit ist, ist viel Zeit ins Land gegangen.

Die Idee dazu gibt es schon lange. Bereits 1992 hatte der Gemeinderat beschlossen, für das Gebiet zwischen der Bachstraße, dem Schwarzen Weg und dem Grünzug einen Bebauungsplan für ein Mischgebiet aufzustellen. Das Projekt allerdings kam nie so richtig aus den Puschen. Wegen „verschiedener Unwägbarkeiten und Unterbrechungen“, wie es in den Dokumenten heißt. So wurde erst Ende 1999 ein B-Plan für das Baugebiet „An der Langen Liebe“ beschlossen.

Der hat in der jetzigen Fassung - aufgrund geänderter Markt- und Rahmenbedingungen ohne Gewerbeanteil - verbindliches Baurecht, wie der Stadtrat während seiner vergangenen Sitzung, auf der das Projekt vorgestellt wurde, erklärte. Entstehen sollen insgesamt 72 Wohneinheiten auf insgesamt 44 Baugrundstücken. Wenn das Gebiet erschlossen ist, werden dort schließlich vier zwei- bis dreigeschossige Mehrfamilienhäuser, sechs Reihenhäuser mit je drei Eingängen sowie 22 Einfamilienhäuser entstehen.

Die Stadt Sandersdorf-Brehna sei froh, dass das Projekt jetzt konkret Gestalt annehmen könne, so die Stadtverwaltung. Man habe vergebens viele Jahre versucht, den Bebauungsplan umzusetzen, da regelmäßig Anfragen zu freien Baugrundstücken insbesondere in der Ortschaft Zscherndorf die Kommune erreichen. „Erfreulicherweise konnten in diesem Jahr Vorhabenträger gewonnen werden, die zusammen mit der Stadt Sandersdorf-Brehna das Baugebiet erschließen und entwickeln wollen.“ Derzeit liegen drei städtebauliche Konzepte vor.

Entscheidung ist in den Gremien eindeutig ausgefallen

Wie der Zscherndorfer Ortsbürgermeister Michael Aermes (UB) erklärte, hat der Ortschaftsrat sich eindeutig für die so genannte Variante zwei entschieden. Der Bauausschuss sowie der Haupt- und Vergabeausschuss hatten während ihrer Sitzungen ebenfalls dafür gestimmt, so dass die letztendliche Entscheidung eindeutig ist. (mz)