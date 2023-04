Eine 80-Jährige ist am Montag in Bitterfeld gegen 11 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

An der Kasse angerempelt - 80-Jährige wird in Supermarkt in Bitterfeld bestohlen

Bitterfeld/MZ - Eine 80-Jährige ist am Montag in Bitterfeld gegen 11 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Laut Polizei tätigte sie in einem Supermarkt in der Mühlstraße ihre Einkäufe. Dabei hatte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Im Kassenbereich wurde sie dann von einer männlichen Person angerempelt.

Offenbar nutzte der Unbekannte die Schrecksekunde, öffnete die Tasche und stahl das Portemonnaie samt Ausweisdokumenten, einer Debitkarte und Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit allerdings noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.