An den Rohrwerken - Sattelzug erfasst in Bitterfeld 64-jährigen Radfahrer

Bitterfeld/MZ - - Ein 64-jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen 7 Uhr in der Straße An den Rohrwerken in Bitterfeld von einem Sattelzug erfasst worden. Am Steuer saß ein 45-Jähriger. Dieser wollte von einem Betriebsgelände auf die Straße auffahren und kollidierte dabei mit dem Zweiradfahrer, der in Richtung Zscherndorfer Weg unterwegs war.

Der 64-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme im Bitterfelder Krankenhaus zur Folge hatten. Die Beschädigungen sowohl am Fahrrad als auch an der Sattelzugmaschine belaufen sich auf jeweils etwa 100 Euro.