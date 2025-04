An Demenz erkrankter Mann wird in Schrenz vermisst - Ist er mit dem Bus weggefahren?

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld sucht nach einem vermissten 72-Jährigen aus dem Zörbiger Ortsteil Schrenz. Hans Dieter S. ist an Demenz erkrankt.

Der Mann wurde am Freitag, 11. April, gegen 9,15 Uhr letztmalig an seiner Wohnanschrift in Schrenz gesehen. Von dort ist er zu Fuß weggegangen. Die Suchmaßnahmen der Polizei ergaben, dass der Vermisste vermutlich mit dem Bus in Richtung Halle gefahren ist.

Der vermisste Hans-Dieter S. (Foto: Polizei)

Hans-Dieter S. ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur. Er hat eine Glatze und einen Oberlippenbart. Vermutlich trägt er ein schwarzes Basecap, eine dunkelblaue Jacke, Jeans und Sandalen.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung der Vermissten. Am Sonnabendfrüh hat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten und ein Foto des Mannes veröffentlich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/4260 bzw. per Mail [email protected] sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.