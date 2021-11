Amtseid abgelegt - Steffi Syska ist neue Bürgermeisterin in Sandersdorf-Brehna

Sandersdorf-Brehna/MZ - Steffi Syska (parteilos) ist als neue Bürgermeisterin von Sandersdorf-Brehna vereidigt worden. In einer Stadtratssitzung im Kultur- und Sportzentrum Brehna legte die 38-Jährige am Mittwochabend den Amtseid ab und wird nun für die nächsten sieben Jahre die Geschicke der Stadt führen.

Syska hatte sich bei der Bürgermeisterwahl am 17. Oktober in einer Stichwahl gegen den ehemaligen Landrat Uwe Schulze (CDU) durchgesetzt, nachdem dieser in der ersten Runde am 26. September die meisten Stimmen erhalten, die absolute Mehrheit jedoch verfehlt hatte.

Syska bedankte sich in einer kurzen Rede bei allen Bürgern der Stadt und auch bei ihrem Vorgänger Andy Grabner (CDU), dem neuen Landrat des Kreises Anhalt-Bitterfeld. Sie versprach, eine offene Kommunikationskultur zu pflegen und die Interessen aller Bürger zu vertreten. „Ich bin nicht wie ein Vorgänger, ich bin nicht wie ein Nachfolger, ich bin nicht wie ihr, aber gemeinsam sind wir groß, sind wir stark und werden diese Stadt gestalten“, sagte sie.

Vor ihrer neuen Tätigkeit arbeitete die studierte Sozialpädagogin als Managerin einer Leipziger Aus- und Weiterbildungsgesellschaft. Sie ist Mutter einer Tochter und lebt in Sandersdorf.