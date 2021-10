Am Freitag gibt es Gruselkino beim Poucher Filmabend

Graf Dracula in einer Szene des Kinofilms «Hotel Transsilvanien»

Pouch/MZ/cze - Die Gemeinde Muldestausee setzt die Reihe ihrer Kinoabende fort. Das teilt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) mit. Das bevorstehende Halloweenfest biete dafür den thematischen Anlass.

Unter dem Motto „Back to normal“ starten die neue Jugendsozialarbeiterin Juliette Wagner und der Jugendgemeinderat den Weg zurück zur Normalität auch im Freizeitbereich und veranstalten am Freitag, 29. Oktober, einen schaurigen Halloween-Kinoabend. Dieser findet in der Begegnungsstätte Pouch bei freiem Eintritt statt. Auf dem Programm stehen zwei passende Filme, die die ganze Familie unterhalten sollen.

Los geht es um 16.30 Uhr mit dem Animationsfilm „Hotel Transsilvanien“, in dem Dracula als Hotelbesitzer zum besorgten Vater mutiert, als seine Tochter plötzlich einen Verehrer hat. Der Film ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Ein etwas älteres Publikum (Freigabe ab zwölf Jahren) nimmt um 18.40 Uhr der Streifen „Gänsehaut“ ins Visier. Darin sind die Monster aus den Gruselbüchern eines Autors reale Wesen, die in den Büchern gefangengehalten werden sollen ...

Und wie es sich für einen Filmabend gehört, kann man vor Ort Getränke und Knabberzeug kaufen. „Es ist aber auch ok, wenn man sein eigenes Knabberzeug mitbringt“, so Giebler. Für Besucher ab 18 Jahren gilt die 3G-Regel. Kostenlose Tests stehen vor Ort zur Verfügung.