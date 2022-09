Am Freitag geht es los - Bitterfeld feiert drei Tage lang ein große Stadtfest

Bitterfeld/MZ - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause organisiert der Förderverein Bitterfelder Innenstadt am bevorstehenden Wochenende wieder das Bitterfelder Stadtfest auf dem Marktplatz. Ab dem frühen Freitagabend locken Auftritte mit Schlager-, Rock-, Pop- und Schalmeienmusik, Ballettvorführungen und Kinderzirkus, aber auch ein Rummel mit Riesenrad sowie ein verkaufsoffener Sonntag im Stadtzentrum.

„Wir freuen uns, dass wir den Bürgern nach dieser langen Zeit wieder diese Veranstaltung anbieten können“, sagt Vereinsvorsitzender Kay-Uwe Ziegler. Nachdem der Ortschaftsrat Ende März die dafür beantragten Brauchtumsmittel überraschend gestrichen hatte (die MZ berichtete), wurden Anfang August im zweiten Anlauf 17.000 Euro für das Stadtfest aus dem Topf der Brauchtumsmittel bereitgestellt. Sie ergänzen die Mittel, die der Verein selber aufbringt.

Start mit Wolfgang-Petry-Double

Eröffnet wird das fünfte Stadtfest am Freitag um 17 Uhr. Durch das Programm führt an den drei Tagen der Sänger und Moderator Marco Lessentin, der zudem am Sonntag ab 14.30 Uhr sein Album „Magic Melody“ vorstellen wird. Am Auftaktabend aber soll ab 18 Uhr das „Wolle Petry Double“ Frank Thärichen aus Jeßnitz für Stimmung sorgen. Zwei Stunden später spielen die Berliner Rocker „Blind Bankers“ ihren „Bullshit Rock ’n’ Roll“.

Um 17 Uhr öffnet zudem vor der Stadtkirche und in der Walther-Rathenau-Straße der Rummel „Rocco Franzelius“, der dann bis Sonntag ganztägig Gäste empfängt. Auf dem Markt wird sich ein Riesenrad drehen.

Am Samstag beginnt das Fest um 12 Uhr mit einem Frühschoppen, zu dem die Schalmeienkapelle Plodda musiziert. Kinderschminken, Bastelstraße und Hüpfburg locken Mädchen nd Jungen bis 18 Uhr. Auf der Bühne geben sich das Kinder- und Jugendballett 1965 (14.30 Uhr) und der Kinderzirkus „Fantasia“ aus Köthen (15.30 Uhr) ein Stelldichein. Ab 20.30 Uhr soll dann die „Beste Depeche Mode Coverband Deutschlands“ bis kurz nach Mitternacht für Emotionen sorgen.

Sonntag ist Familientag

„Der Sonntag ist unser Schlager- und Familientag“, sagt Ziegler und verweist zudem darauf, dass von 13 bis 18 Uhr die Läden in der Innenstadt öffnen. Erneut werden Schminkstand und Bastelstraße für die Jüngsten aufgebaut und auch das Kinder- und Jugendballett 1965 zeigt ab 14 Uhr noch mal kurz sein Können. Nach dem Auftritt von Marco Lessentin beginnt um 16.30 Uhr eine Schlagerparty mit dem Duo „Dancing Angels“, das vor zwei Wochen bereits beim Altstadtfest von Raguhn mit von der Partie war.

An allen drei Tagen gibt es zudem ein breites Angebot an Speisen und Getränken. „Und der Eintritt zum Stadtfest ist wie in den Vorjahren frei“, betont Ziegler.