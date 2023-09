Bauarbeiter wollen in Brehna-Carlsfeld einen Mobilfunk-Mast errichten. Dann ist der Unterbau verschwunden. Nun ermittelt „Kripo live“.

Spektakulärer Beutezug in Sandersdorf-Brehna

Im MDR-Fernsehen wird am Sonntag um Hinweise im Brehna-Carlsfelder Fall gebeten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brehna/MZ/ur - In Carlsfeld vor den Toren Brehnas haben bisher unbekannte Diebe zwischen 1. und 19. Juni zugeschlagen. Sie entwendeten 120 miteinander verschraubte Aluminiumplatten, die jeweils 2,5 mal drei Meter groß waren und als Arbeitsfläche für den Aufbau eines Funkmastes dienten. Sie richteten nach damaligen ersten Erkenntnissen in Summe einen Schaden von mehr als 170.000 Euro an.