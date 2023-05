Bitterfeld/MZ - Auf Tour am Vatertag – doch woher kommt der Brauch? Den Namen Vatertag brachte man schon im Mittelalter mit Christi Himmelfahrt in Verbindung. Denn an diesem Tag soll Jesus Christus zu seinem göttlichen Vater in den Himmel aufgestiegen sein. Die Tradition, zu diesem Anlass auch den eigenen Vater zu ehren, entstand allerdings erst rund um das Jahr 1900. Seitdem haben sich das christliche und das weltliche Fest nach und nach immer stärker von einander entfernt. Mittlerweile hat sich der in Deutschland gesetzliche Feiertag zum Tag der Familie entwickelt. Zahlreiche gastronomische Einrichtungen und Vereine öffnen die Türen für alle Feierwilligen. Die MZ hat ein paar Veranstaltungstipps, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zusammengetragen.

