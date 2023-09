Die vier Reiner-Lemoine-Innovationspreise 2023 wurden in diesem Jahr in Zerbst verliehen.

Zerbst/MZ - Der große Sieger bei der feierlichen Vergabe der Reiner-Lemoine-Innovationspreise, die am Mittwoch in der Stadthalle Zerbst stattfand, ist der Altkreis Bitterfeld. Denn aus ihm kommen alle vier Preisträger. Allerdings waren von den acht Unternehmen, die ihren Hut in den Ring geworfen hatten, gleich sechs im Altkreis Bitterfeld ansässig und nur jeweils eins in den Altkreisen Köthen und Zerbst.