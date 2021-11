Als Anbau am Gerätehaus: Feuerwehr in Heideloh erhält einen neuen Schulungsraum

Am Gerätehaus der Heideloher Feuerwehr entsteht ein Anbau.

Heideloh/MZ - Wenn bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heideloh eine Schulung angesagt ist, dann ist das immer mit einigen Mühen verbunden. Sie müssen nämlich dafür erst ihren Einsatzwagen aus dem Gerätehaus fahren, denn das ist der einzige Raum, den sie dafür zur Verfügung haben. Doch das soll nun bald Geschichte sein. Ihr Objekt bekommt einen Anbau, mit dem bereits begonnen wurde.

Die Baugenehmigung für diese Investition wurde im Juni erteilt. Nachdem im August die nötigen archäologischen Untersuchungen auf dem Gelände durchgeführt worden sind und die Baustelle freigegeben werden konnte, folgte am 20. September der Start für den Rohbau.

Schon im Frühjahr 2022 soll das Objekt bezogen werden

So informiert Stefanie Rückauf, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadtverwaltung Sandersdorf-Brehna, auf MZ-Anfrage. „Unser Ziel ist es“, so sagt sie , „dass wir noch in diesem Jahr mit dem Rohbau fertig werden, um danach mit dem Innenausbau des Schulungsraumes beginnen zu können.“

Im Frühjahr 2022 soll das Objekt bezogen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme, in die laut Rückauf regionale Unternehmen eingebunden sind, belaufen sich nach ihren Angaben auf rund 185.000 Euro.

„Das war ja schon seit Jahren geplant“

Dass der Anbau nun Wirklichkeit wird, freut nicht nur die Feuerwehrleute selbst. Auch Ortsbürgermeisterin Martina Schuckelt (Freie Wählergemeinschaft) ist froh darüber. „Das war ja schon seit Jahren geplant“, sagt sie. Und lobt ihre Truppe, die noch viel mehr auf die Beine stelle als zu Einsätzen auszurücken - einschließlich Jugendwehr und Feuerwehrverein. Sie alle würden sich sehr engagieren in der 150-Seelen-Gemeinde, Dorffeste und weitere Highlights organisieren.

Und wie sicher auch die anderen Heideloher freut sich die Ortsbürgermeisterin schon jetzt wieder auf den großen geschmückten Weihnachtsbaum, den die Kameraden in jedem Jahr vor ihrem Gerätehaus aufstellen.