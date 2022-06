Alles wieder auf Anfang? Stadtrat will Gartenschau-Pläne von Bitterfeld-Wolfen noch nicht aufgeben

Wolfen/MZ - Aufstehen, Krone richten, weitermachen - so konnte man am Tag nach der gegen Bitterfeld-Wolfen gefallenen Entscheidung des Landeskabinetts zum Austragungsort der Landesgartenschau 2027 die Stimmung bei den Verantwortlichen in der Stadt beschreiben. Ob im Stadtrat, im Rathaus oder im Chemiepark als dem wohl wichtigsten Unterstützer der Bewerbung herrschen einerseits Bedauern und teils auch Unverständnis über die Entscheidung. Andererseits schaut man aber nach vorne und will die Ideen des Konzepts nicht in den Papierkorb werfen.

