Alles rund um die Kultmarke - Simson-Fachgeschäft in Wolfen startet durch

In der Altstadt von Wolfen werden Zubehör, Ersatzteile und Service-Leistungen angeboten. Das begeistert auch „Miss Simson“, die zur Eröffnung in die Fuhnestadt kommt.

Wolfen/MZ - Zweitaktfreunde und Fans der Simson-Kleinkrafträder aufgepasst: In Wolfen gibt es ab sofort einen neuen Anlaufpunkt rund um die Kultmarke. Im ehemaligen Zoofachgeschäft an der Leipziger Straße 50a hat die Firma Einstein Marketing ein Fachgeschäft für Motorradzubehör, Ersatzteile und Service eröffnet. Im Mittelpunkt stehen Teile der Marke Simson, die für die Schrauber angeboten werden. Dass die Idee Potenzial hat, liegt auf der Hand. Nach einem kleinen Programm zur Eröffnung, an dem auch das „Kinder- und Jugendballett 1965“ teilgenommen hatte, machten sich zahlreiche Zweiradfreunde zu einer kleinen Ausfahrt in der Region auf den Weg.