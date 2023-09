Japanischer Zeichentrick in der Filmstadt Alles Manga: Wolfen öffnet die Tür zu einer anderen Welt voller Fantasie und Fabelwesen

Die Bitterfeld-Wolfener Stadtbibliothek öffnete ihre Räume erstmals für Fans japanischer Comics. Warum Besucher kostümiert erschienen und was in Zukunft in Sachen Manga zu erwarten ist.