Aller drei Stunden ein Zug - Streik der Lokführer trifft auch den Altkreis Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Erneut hat ein Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) den Zugverkehr im Altkreis Bitterfeld weitgehend lahmgelegt. Doch zumindest in der Zentrale konnte dieses Mal besser geplant werden: „Im Personenverkehr hatten wir bei diesem Streik mehr Vorlauf und konnten die Daten des Ersatzfahrplans rechtzeitig in die Auskunftsmedien einpflegen“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn für Sachsen-Anhalt. Ostdeutschland sei erneut ein Schwerpunkt des GDL-Streiks.

So hielten in Bitterfeld am Montag nur vereinzelte Fernzüge am Bahnhof, die S-Bahnen 2 und 8 hielten lediglich alle drei Stunden statt im Halbstundentakt, wie sonst üblich. Doch Chaos blieb aus. Die meisten waren vorbereitet und hatten Ersatzlösungen gefunden. Nur wenige Menschen waren im Bahnhofsgebäude unterwegs, wo die Anzeigetafel verkündete: „Zug fällt heute aus.“ Auch im Reisezentrum waren nur einzelne Reisende, um sich beraten zu lassen, wie sie ihre Fahrten verschieben können.

Stattdessen war gegen halb zehn Betrieb an den Gleisen drei und vier: Dort sollten die S-Bahnen einfahren. In Richtung Leipzig war die 19-jährige Milena unterwegs. „Ich wurde jetzt das zweite Mal vom Bahnstreik erwischt“, sagt die Frau, die in Leipzig studiert. „Von Weißandt fuhr heute gar nichts.“ Deswegen musste sie auch früh aufstehen. „Im Nahverkehr kann man sich allerdings noch etwas besser darauf einstellen.“ Sie hatte am Samstag vom Streik erfahren.

Zugausfälle bestimmten die Infotafeln im Bahnhof. (Foto: André Kehrer)

Auch zum Umsteigen wurde der Bitterfelder Bahnhof genutzt. Eine Wittenbergerin, die ihren Namen nicht verraten wollte, erklärte: „Ich muss heute zum Arzt nach Leipzig. Wir hatten vom Streik gehört, wollten es aber trotzdem probieren. Der erste Zug fuhr nämlich nicht.“ Sie konnte allerdings die Verbindung über Bitterfeld nutzen.

Leere Bahnsteige gab es auch in Raguhn

Nicht überrascht vom Warnstreik der Lokführer waren auch die beiden jungen Frauen, die am Wolfener Bahnsteig auf den Zug in Richtung Halle warteten. Als am Mittag die S 8 pünktlich aus Richtung Dessau einfuhr, fiel ihnen erst mal ein Stein vom Herzen. „Eigentlich will ich heute noch nach Sangerhausen“, meinte eine der Frauen. Ob das allerdings so reibungslos funktionieren werde, wagte sie noch nicht zu glauben. Doch was tun, wenn in Halle kein Anschluss mehr fährt? „Dann müssen wohl die Eltern ran“, sagte sie recht optimistisch. Die hätten ein Auto.

Leere Bahnsteige gab es auch in Raguhn. Offensichtlich hatten sich Reisende im Vorfeld informiert. In die Leere hinein tönte dennoch die Lautsprecherdurchsage. „S 8 fällt streikbedingt aus.“

Die DB-Sprecherin verwies außerdem darauf, dass erweiterte Kulanzregeln gelten. Reisende können ihr Ticket flexibel bis zum 4. September nutzen, eine eventuelle Zugbindung sei aufgehoben. Informieren können sich Bahnreisende laut der Deutschen Bahn sowohl telefonisch als auch vor Ort im Reisezentrum.

Der Streik der Lokführer wird auch am heutigen Dienstag Auswirkungen auf den Personenverkehr haben. So werden erneut nur wenige Züge von Bitterfeld aus in Richtung Leipzig, Halle, Wittenberg und Dessau verkehren.