Pouch/MZ - Ein sogenannter ABC-Alarm hat die Feuerwehrleute aus Pouch am Samstag beschäftigt. Gegen 13 Uhr wurden sie an die Goitzsche gerufen. Dort waren am südlichen Ufer der Halbinsel Pouch Dieselanspülungen gemeldet worden. Der Verdacht bestätigte sich vor Ort. Es wurde von einem „typischen Farbfilm“ und dem „dieseltypischen Geruch“ gesprochen. Das Ordnungsamt der Gemeinde Muldestausee wies deshalb umgehend darauf hin, dass der Uferbereich von der Wakebordanlage Richtung Spitze der Halbinsel nicht betreten werden solle. Diese Warnung galt insbesondere auch für Haustiere und „zur eigenen Sicherheit“, so das Amt.