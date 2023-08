Akute Platznot in Bitterfelder Förderschule - Kreistag gibt 1,7 Millionen Euro für Container

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/Zerbst/MZ - Der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld hat am Donnerstagabend auf seiner Sitzung in der Stadthalle Zerbst einstimmig beschlossen, für die Förderschule „An der Kastanie“ in Bitterfeld 1,7 Millionen Euro zur Anschaffung von Raumcontainern bereitzustellen. Sie sollen zum Beginn des kommenden Schuljahrs im August aufgestellt werden.