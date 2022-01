„Aktuell nicht wirtschaftlich“: Zörbiger Stadtrat erhöht Preise für Gräber

Zörbig/MZ - Die Gebühren für die Nutzung der kommunalen Friedhöfe in Zörbig werden künftig ansteigen. Das hat der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung im Jahr 2021, am 15. Dezember, beschlossen.

„Wir zeigen den Stadträten auf, wo wir aktuell nicht wirtschaftlich arbeiten“, erklärte Bürgermeister Matthias Egert (CDU) im Gespräch mit der MZ. Überhangflächen wurden bereits in Großzöberitz, Schortewitz und Zörbig reduziert. Die Preise steigen derweil gleich über mehrere hundert Prozent: Aktuell kostet ein Reihengrab 85 Euro - künftig müssen dafür 355 Euro gezahlt werden.

Für ein Urnenreihengrab fallen dann bald 82 statt 34 Euro an. Ein Urnengrab in einer Gemeinschaftsgrabstätte soll, egal ob mit oder ohne individuelle Kennzeichnung und des Namens, 987 Euro kosten. Dabei übernimmt dann auch die Stadt die Pflege des Gemeinschaftsgrabes.

Neue Form erfreut sich immer größerer Beliebtheit

Diese Form erfreue sich immer größerer Beliebtheit - das hat auch Schortewitz’ Ortsbürgermeister Martin Rausch (Freie Wähler) festgestellt. Der Friedhof dort verfügt bereits über eine große Fläche, wo anonym beerdigt werden kann. Wer sich in der Trauerhalle von Angehörigen verabschieden will, muss für die Nutzung zwischen 65 Euro - in Rieda, Quetzdölsdorf und Löbersdorf - und 220 Euro in Zörbig zahlen. Die städtischen Trauerhallen in Löberitz, Priesdorf, Schortewitz und Großzöberitz kosten 150 Euro.

AfD hält Preissteigerung für zu hoch

Kritik und Gegenvotum kam von der AfD, die die Preissteigerung für zu hoch hält. Dass in anderen Fällen die Stadt nicht entscheiden könne, führte Stadtrat Frank Vogel (Freie Wähler) an: Der Friedhof in Salzfurtkapelle etwa werde von der Kirche betrieben, die die Preise festsetzt.