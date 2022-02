„Aktion Mensch“ - Spieler aus Anhalt-Bitterfeld gewinnt 100.000 Euro

Bitterfreld/MZ - Ein 44-jähriger Lotterieteilnehmer aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat laut einer Pressemitteilung bei der Lotterie „Aktion Mensch“ 100.000 Euro gewonnen. Allein im letzten Jahr hat die Soziallotterie Gewinne im Wert von rund drei Millionen Euro wöchentlich ausgeschüttet und machte so viele Gewinner und Gewinnerinnen in ganz Deutschland glücklich. Mit einem Loskauf werden Förderprojekte ermöglicht, die helfen, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das Miteinander in der Gesellschaft zu fördern.