Wolfen/MZ - In gut acht Wochen ist der 1. Advent. Dann beginnt die Zeit der Weihnachtsmärkte mit Geschenkebuden, Glühweinausschank und besinnlichen Liedern. In Wolfen wird das beliebte Spektakel seit vielen Jahren als Historische Weihnacht gefeiert. Mittelalterliche Handwerkskunst, Bänkelsänger, Lautenspieler, Met-Stände oder Handarbeiten gehörten ebenso zum Angebot wie die historischen Kostüme der Akteure. Doch die Historische Weihnacht ist in Gefahr. Denn die Akteure fehlen. Kann die Stadt das beliebte Spektakel in Wolfen dennoch retten?